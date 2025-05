Καναδάς: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μανιτόμπα λόγω πυρκαγιών – Εσπευσμένη απομάκρυνση 17.000 κατοίκων

Η καναδική επαρχία Μανιτόμπα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας μιας σειράς δασικών πυρκαγιών, ενώ ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ συμφώνησε να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις για βοήθεια.

Όπως ανέφερε ο επαρχιακός πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Ουάμπ Κινιού, οι πυρκαγιές ανάγκασαν 17.000 ανθρώπους σε διάφορες κοινότητες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τονίζοντας ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκκένωση που έχει δει η Μανιτόμπα τα τελευταία χρόνια».

🚨 Manitoba has declared a Provincial State of Emergency due to rapidly spreading wildfires.

Evacuation orders are in place in parts of northern and eastern Manitoba.

Stay safe: follow local instructions, avoid backcountry travel, and check road access at https://t.co/t88bT6SFME pic.twitter.com/DYiMws8oZr — Wab Kinew (@WabKinew) May 28, 2025

«Η στρατιωτική βοήθεια κρίθηκε αναγκαία λόγω της τεράστιας κλίμακας της επιχείρησης μετακίνησης 17.000 ανθρώπων με ταχύτητα», ανέφερε ο Κινιού. «Είμαι χαρούμενος που ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ αποδέχτηκε το αίτημά μας».

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης διευκολύνει τις αρχές να μεταφέρουν με ασφάλεια τους εκτοπισμένους και να τους παρέχουν καταφύγιο.

Manitoba Premier Wab Kinew has announced a provincewide state of emergency due to wildfires. APTN’s Sav Jonsa has details on the wildfire that led up to the state of emergency being called. pic.twitter.com/6lqAjO12Lm — APTN News (@APTNNews) May 28, 2025

Η πόλη Φλιν Φλον στη Μανιτόμπα είχε ήδη διατάξει την πλήρη εκκένωση των 5.000 κατοίκων της λόγω πυρκαγιάς που πλησίαζε. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να φύγουν προς νότο, παίρνοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα, με προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα. Η εκκένωση είχε ήδη ξεκινήσει για ασθενείς υψηλής ανάγκης από το νοσοκομείο.

«Όλοι πρέπει να έχουν φύγει μέχρι τα μεσάνυχτα, κι αυτό με περιλαμβάνει και εμένα», δήλωσε ο δήμαρχος του Φλιν Φλον, Τζορτζ Φοντέν. «Ετοιμάζω μερικά πράγματα και όλοι προσπαθούμε να οργανωθούμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο 10, τον μοναδικό δρόμο εξόδου.

«Αυτός καταλήγει στο Γουίνιπεγκ, οπότε θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Φοντέν. Το Φλιν Φλον βρίσκεται σχεδόν 643 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γουίνιπεγκ, της πρωτεύουσας της επαρχίας.

🔥Manitoba declares a state of emergency due to wildfires. There are whole bunch of mega wildfires out of control including a 20k hectare fire close to Flin Flon which is being evacuated and First Nations from Northern Manitoba being evacuated as well. Justin Trudeau… pic.twitter.com/XgXmvfvyNm — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) May 28, 2025

Η πυρκαγιά ξεκίνησε τη Δευτέρα (26/5) βορειότερα, στην γειτονική Σασκάτσουαν, και έχει εξαπλωθεί ραγδαία. Οι 1.200 κάτοικοι της πόλης Κρέιτον στη Σασκάτσουαν έλαβαν επίσης εντολή εκκένωσης.

Στην αρχή, τα συνεργεία αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν εξαιτίας της παρουσίας drone στην περιοχή.

Στη Μανιτόμπα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 22 ενεργές δασικές πυρκαγιές. Οι αρχές ανέφεραν ότι πυροσβέστες από όλο τον Καναδά συμμετέχουν στην κατάσβεση. Την Κυριακή, ένας πυροσβέστης της Υπηρεσίας Πάρκων του Καναδά τραυματίστηκε σοβαρά.

Μέχρι στιγμής φέτος, η Μανιτόμπα έχει καταγράψει 102 πυρκαγιές, αριθμός που, σύμφωνα με τις αρχές, είναι «σημαντικά υψηλότερος» από τον μέσο όρο των 77 για αυτή την εποχή του έτους.