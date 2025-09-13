Καναδάς – G7: Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) συζήτησαν την Παρασκευή (12/9) στον Καναδά για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που θεωρούν ότι «υποστηρίζουν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το καναδικό υπουργείο Οικονομικών.

Οι υπουργοί Οικονομικών συνεδρίασαν για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καναδά που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

Today, as part of Canada’s G7 presidency, we convened a meeting to discuss next steps to increase pressure on Russia and support Ukraine. Together, we’re committed to cutting off Russia’s war machine and advancing Ukraine’s long-term security and recovery. pic.twitter.com/zgm8w41saC — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) September 12, 2025

«Συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα πιθανών οικονομικών μέτρων για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω κυρώσεων και εμπορικών μέτρων, όπως είναι οι δασμοί, σε βάρος όσων υποστηρίζουν την πολεμική εκστρατεία της Ρωσίας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.