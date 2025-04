Καναδάς: Ένας νεκρός από αστυνομικά πυρά στο αεροδρόμιο Pearson

Ένας 30χρονος άνδρας σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στον Καναδά, στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο το πρωί της Πέμπτης. Η Ειδική Μονάδα Ερευνών (SIU) αναφέρει ότι αστυνομικοί της Peel κλήθηκαν στο χώρο αποβίβασης του αεροδρομίου στο Terminal 1, έπειτα από αναφορές ότι ένας άνδρας είναι σε κίνδυνο μέσα σε ένα SUV.

Ο άνδρας φέρεται να επέδειξε πυροβόλο όπλο, πρόσθεσε η SIU. Τρεις αστυνομικοί πυροβόλησαν με τα όπλα τους εναντίον του άνδρα, ανέφερε η Μονάδα και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν πλέον απειλές για τη δημόσια ασφάλεια.

Η SIU διευκρίνισε ότι κανένας από τους αστυνομικούς δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία του Peel είχε δηλώσει νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης ότι ήταν μεγάλη η αστυνομική παρουσία έξω από τον χώρο αποβίβασης του Terminal 1. “Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχουν γνωστές απειλές για τη δημόσια ασφάλεια”, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτηση στο X.

Ταινία της αστυνομίας περιέβαλε ένα σταθμευμένο γκρι τζιπ -με το πορτμπαγκάζ του να έχει μείνει ανοιχτό- κοντά σε ένα σύμπλεγμα αστυνομικών οχημάτων. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν μέσα στην περιοχή, η οποία ήταν διάσπαρτη με λευκά ποτήρια που φαινομενικά χρησιμοποιούνταν ως δείκτες αποδεικτικών στοιχείων και με άλλα πεταμένα αντικείμενα.

OFFICER INVOLVED SHOOTING:

-T1 at Pearson International Airport

-Large police presence.

-Adult ml shot.

-Officer is uninjured.

–@SIUOntario has been contacted.

-This is an isolated incident and there are no known threats to public safety.

pic.twitter.com/qlOOSkR6Xm

— kyle . Taylor (@livingbyyyz) April 24, 2025