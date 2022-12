Καναδάς: Ακτιβιστές μεταμφιέστηκαν σε πουλιά και δέντρα – Η συμφωνία που ζητούν για την προστασία της φύσης

Εκατοντάδες άνθρωποι αψήφησαν το παγερό κρύο με θερμοκρασίες υπό το μηδέν και κατέβηκαν στους δρόμους του Μόντρεαλ στον Καναδά, για να διαμαρτυρηθούν. Το Μόντρεαλ φιλοξενεί φέτος την διάσκεψη του ΟΗΕ για την Βιοποικιλότητα, και οι ακτιβιστές πραγματοποίησαν πορεία με αίτημα τη σύναψη μιας νέας ισχυρής συμφωνία για την προστασία της φύσης παγκοσμίως.

Μεταμφιεσμένοι σε πουλιά, δέντρα και ταράνδους, ακτιβιστές εξέφρασαν την αγωνία τους ότι η διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα, η λεγόμενη COP15 Βιοποικιλότητα, μπορεί να αποτύχει να ανταποκριθεί στον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, την ώρα που περίπου 1 εκατομμύριο φυτά, έντομα και άλλα είδη του ζωικού βασιλείου απειλούνται με εξαφάνιση.

«Είμαστε μέσα στις διαπραγματεύσεις, βλέπουμε τι συμβαίνει και σαφώς αυτό δεν είναι αρκετό σε σύγκριση με τις φιλοδοξίες και τις προτεραιότητές μας», δήλωσε η Εσμεράλντα Βιρτζ του Global Youth Biodiversity Network, η οποία ταξίδεψε από το Βέλγιο στον Καναδά για να παραστεί στην σύνοδο. «Αυτός είναι ο λόγος που ήταν σημαντικό να κατέβουμε σήμερα στους δρόμους», σημείωσε.

Οι αντιπροσωπείες από 193 χώρες που μετέχουν στην 15η Διάσκεψη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα, τη λεγόμενη COP15 Βιοποικιλότητα, στο Μόντρεαλ του Καναδά εξετάζουν 24 στόχους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται η μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος και η προστασία του 30% των χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων του πλανήτη ως το 2030.

«Οι κυβερνήσεις έκαναν χρόνια για να φτάσουν στην συμφωνία που χρειαζόμαστε για να σώσουμε την βιοποικιλότητα του πλανήτη μας από την εξαφάνιση», δήλωσε ο Όσκαρ Σόρια, διευθυντής της εκστρατείας του παγκόσμιου κινήματος πολιτών Avaaz, το οποίο διοργάνωσε την χθεσινή πορεία.

Indigenous groups leading the march for nature through Montreal today. Big turnout despite -5C temps. #COP15 🦭🦍🐘🐺 pic.twitter.com/072IUPCXwO

— Daisy Dunne (@daisydunnesci) December 10, 2022