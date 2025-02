Ιταλία: Συνεχίζεται η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πάπα Φραγκίσκου

Σύμφωνα με την αίθουσα Τύπου του Βατικανού, η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου συνεχίζει να βελτιώνεται. Κατά τη σημερινή ημέρα υποβλήθηκε σε οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής με μάσκα.

«Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της όλης κατάστασης, θα χρειαστούν κι άλλες ημέρες σταθεροποίησης της κατάστασης του ποντίφικα, για να μπορέσει να γίνει πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της υγείας του», προστίθεται.

Pope Francis is no longer in “critical” condition in the hospital.

