Ιταλία: Η Βενετία απαγορεύει τα μεγάφωνα – Νέοι περιορισμοί για τα τουριστικά γκρουπ – ΦΩΤΟ

Σε νέους περιορισμούς αποφάσισε να προχωρήσει η Βενετία προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η τουριστική πίεση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο από την Πέμπτη (1/8)θα ισχύσει μέτρο, που ορίζει ότι ο ανώτατος αριθμός των μελών των τουριστικών γκρουπ που επισκέπτονται τη «Γαληνοτάτη», δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα είκοσι πέντε. Υπενθυμίζεται ότι, κατά κανόνα, ένα τουριστικό λεωφορείο μεταφέρει πενήντα επιβάτες. Στόχος είναι να μειωθούν οι ουρές και η πολυκοσμία στα διάφορα στενά δρομάκια της Βενετίας.

Χωρίς μεγάφωνα οι ξεναγοί

Παράλληλα, οι ξεναγοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν μεγάφωνα προκειμένου να μειωθεί το καθημερινό στρες στο οποίο υποβάλλονται οι κάτοικοι της μοναδικής αυτής πόλης. Το πρόστιμο, για όσους δεν σεβαστούν τους νέους κανόνες, θα φτάνει τα πεντακόσια ευρώ. Αρχικά, τα μέτρα είχε προγραμματιστεί να μπουν σε ισχύ τον Ιούνιο, αλλά ο δήμος της πρωτεύουσας του Βένετο έδωσε δίμηνη παράταση. Οι περιορισμοί αυτοί πρόκειται να ισχύσουν και στα μεγαλύτερα νησιά της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, όπως το Μουράνο και το Μπουράνο. «Με τον τρόπο αυτό, ευνοούμε τον βιώσιμο τουρισμό και ρυθμίζουμε τα οργανωμένα γκρουπ», δήλωσε η αντιδήμαρχος υπεύθυνη για την ασφάλεια, Ελιζαμπέτα Πέσε.

Σε ισχύ το μέτρο του εισιτηρίου

Από τον περασμένο Απρίλιο και για σύνολο 29 ημερών, ο δήμος της Βενετίας αποφάσισε να εισάγει, πειραματικά, εισιτήριο εισόδου ύψους πέντε ευρώ για όσους πραγματοποίησαν ημερήσια επίσκεψη στο κέντρο της πόλης. Από το μέτρο εξαιρέθηκαν οι κάτοικοι της περιφέρειας Βένετο, όλοι οι Ιταλοί και ξένοι πολίτες που έχουν γεννηθεί στη Βενετία, οι φοιτητές και όσοι την επισκέπτονται για λόγους εργασίας ή υγείας.

