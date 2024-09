Ιταλία: Γυναίκα σκότωσε με το αυτοκίνητό της μετανάστη που της είχε κλέψει την τσάντα – Βίντεο-σοκ

Συγκλονίζει την Ιταλία η υπόθεση γυναίκας η οποία χτύπησε με το αυτοκίνητό της και σκότωσε έναν άνδρα που της είχε κλέψει την τσάντα. H Cinzia Dal Pino δηλώνει τώρα μετανιωμένη, όπως γράφει η εφημερίδα Il Messaggero.

Η γυναίκα ακολούθησε τον άνδρα με το αυτοκίνητο και όταν τον βρήκε σε κατάλληλο σημείο κατευθύνθηκε επάνω του και τον συνέθλιψε σε τοίχο.

Μάλιστα στη συνέχεια έκανε πίσω και τον ξαχαχτύπησε, όπως δείχνουν τα βίντεο στην περιοχή. Όταν οι αστυνομικοί την συνέλαβαν, η ηλικίας περίπου 60 ετών γυναίκα είπε ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει ήθελε μόνο να πάρει πίσω την τσάντα της , γιατί είχε μέσα πολύτιμα έγγραφα.

«Άνοιξε την πόρτα με απείλησε ότι θα με σκοτώσει και μου πήρε την τσάντα. Τι περιμένατε να κάνω;» φέρεται να είπε.

Η γυναικά έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο άνδρας ήταν μετανάστης και σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

65 year old woman murders her purse robber by running him over multiple times.

In #Viareggio, a 65-year-old woman, Cinzia Dal Pino, was arrested for intentional homicide after killing a man who had stolen her purse. The incident occurred when she chased the thief, a 47-year-old… pic.twitter.com/FpM4TVgENA

— Ian Collins (@Ian_Collins_03) September 11, 2024