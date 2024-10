Ισραήλ: Βίντεο ντοκουμέντο από το drone που έβαλε στο στόχαστρο κατοικία του Νετανιάχου

Στο στόχαστρο drone της Χεζμπολάχ βρέθηκε η ιδιωτική κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Καισάρεια.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ένα από τα τρία drone-καμικάζι και σε κοντινή απόσταση πετάει ένα επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν στη συγκεκριμένη κατοικία.

Άλλα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο σήμερα το πρωί καταρρίφθηκαν από αντιαεροπορικές άμυνες, ενεργοποιώντας σειρήνες στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

Με δύο βίντεο που αναρτήθηκαν στα εβραϊκά και αγγλικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε την πρώτη του απάντηση μετά την πρωινή επίθεση με drone στην ιδιωτική του κατοικία στην Καισάρεια.

«Τίποτα δεν θα μας σταματήσει» τονίζει και σημειώνει πως το Ισραήλ «θα κερδίσει τον πόλεμος».

🚨Netanyahu’s response to the drone attack that hit his private residence earlier today: pic.twitter.com/dCm2uJuFMT

— Barak Ravid (@BarakRavid) October 19, 2024