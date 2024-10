Ισραήλ: Απουσίαζαν ο Νετανιάχου και η σύζυγός του από το σπίτι – Μπαράζ χτυπημάτων από το πρωί

Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εκτοξεύθηκε εναντίον της ιδιωτικής κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοινώθηκε νωρίτερα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, μετά την ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις ότι ένα drone προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε μια «δομή» σ’ αυτή την παραλιακή πόλη του κεντρικού Ισραήλ.

«Ένα drone εκτοξεύθηκε προς την κατοικία του πρωθυπουργού στην Καισάρεια. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν εκεί και το επεισόδιο δεν προκάλεσε θύματα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του Νετανιάχου.

Το Channel 12 αναφέρει ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στην περιοχή της Χάιφα νοσηλεύονται με ελαφρούς τραυματισμούς που υπέστησαν σε μπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο. Ένα κτίριο κατοικιών στο προάστιο Kiryat Ata της Χάιφα υπέστη επίσης ζημιές στην επίθεση, μαζί με αυτοκίνητα σταθμευμένα κοντά.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα και ελήφθησαν από εβραϊκά μέσα δείχνουν μια φωτιά που ξέσπασε σε ένα από τα σημεία πρόσκρουσης πυραύλων.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με το βόρειο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού σε όχημα στην Τζουνιέχ στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, «τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν με στόχο ένα όχημα (…) μέσα στο οποίο βρίσκονταν ένας άνδρας και η σύζυγός του στον αυτοκινητόδρομο».

Το πλήγμα σημειώθηκε στον τομέα της Τζουνιέχ, μια χριστιανική ζώνη στην οποία δεν είχαν συμβεί μέχρι τώρα βιαιότητες.

Reports of Two Deaths following an Israeli Strike on a Car to the North of Beirut. pic.twitter.com/m614YvH988

— OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2024