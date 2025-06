Ισραήλ: Συνεργείο του CNN διέκοψε την ζωντανή μετάδοση λόγω πυραυλικής απειλής – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές αγωνίας και έντασης εκτυλίχθηκαν στον αέρα του CNN το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο δημοσιογράφος Άντερσον Κούπερ και το τηλεοπτικό του συνεργείο αναγκάστηκαν να διακόψουν αιφνιδίως τη ζωντανή τους μετάδοση από το Ισραήλ, έπειτα από ηχητική προειδοποίηση που αφορούσε επικείμενη πυραυλική επίθεση.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τη διευθύντρια διεθνούς ειδήσεων του CNN, Κλαρίσα Γουόρντ, και τον ανταποκριτή στην Ιερουσαλήμ, Τζέρεμι Ντάιαμοντ, σήμανε συναγερμός για κίνδυνο στην περιοχή.

«Θα πρέπει να πω ότι τώρα ακούμε έναν συναγερμό», ανέφερε ζωντανά στον αέρα η Γουόρντ.

Ο Κούπερ ενημέρωσε το κοινό ότι έλαβαν ειδοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με την οποία πύραυλος αναμενόταν να πλήξει την περιοχή τους εντός δέκα λεπτών, οδηγώντας στην άμεση εκκένωση του σημείου.

«Αυτές είναι οι ειδοποιήσεις που λαμβάνουμε όλοι στα τηλέφωνά μας όταν είμαστε στο Ισραήλ. Είναι μια προειδοποίηση δέκα λεπτών για επερχόμενους πυραύλους ή κάτι που έρχεται από το Ιράν», εξήγησε.

CNN’s Anderson Cooper, Clarissa Ward and Jeremy Diamond evacuate after receiving a 10-minute warning of an incoming missile in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/h0MfOjwcXj

— Anderson Cooper 360° (@AC360) June 23, 2025