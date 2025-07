Ισραήλ: Προσπάθεια αναχαίτισης πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (7/7) ότι εργάζεται για την αναχαίτιση ενός πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ.

Οι σειρήνες ηχούσαν σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ μετά την εκτόξευση του πυραύλου, με τον στρατό να προειδοποιεί για πιθανή απειλή.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, οι IDF προχώρησαν σε συντονισμένα και ισχυρά πλήγματα σε σημεία ελέγχου από τους Χούθι στην Υεμένη και συγκεκριμένα σε λιμάνια και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

🚨BREAKING: YEMENI MISSILE HEADING TO ISRAEL SEEN OVER NABLUS pic.twitter.com/h4lHF2mdFR

— From Iran🇮🇷 (@A_M_R_M1) July 7, 2025