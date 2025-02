Ισραήλ: «Πράσινο φως» Νετανιάχου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την 2η φάση της εκεχειρίας – Τι λέει η Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε σήμερα (Σάββατο 8/2/25) αργά το απόγευμα το πράσινο φως για την αποστολή ισραηλινής αντιπροσωπείας στη Ντόχα, όπου θα πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις για τη «δεύτερη φάση» εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εντολή για την έναρξη των εν λόγω διαπραγματεύσεων ήρθε μετά τη σημερινή νέα ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων και παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές, (Ισραήλ και Χαμάς) κατηγόρησαν η μία την άλλη για την κακή κατάσταση των ομήρων και των κρατουμένων. Επιπλέον η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για κωλυσιεργίες στη συνέχιση εφαρμογής της συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «έδωσε εντολή για αποστολή μιας αντιπροσωπείας» στο Κατάρ και σχεδιάζει να συγκαλέσει κατά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ «σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας» για το ζήτημα αυτό, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Σε βίντεο που ανάρτησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεσμεύτηκε εκ νέου να συντρίψει τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη φάση της συμφωνίας τέθηκε σε εφαρμογή στις 19 Ιανουαρίου, έπειτα από δεκαπέντε μήνες πολέμου και περιλάμβανε τη διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση ορισμένων Ισραηλινών και άλλων ομήρων από τη Χαμάς και την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων από την πλευρά του Ισραήλ.

Σήμερα, Σάββατο, αφέθηκαν ελεύθεροι τρεις Ισραηλινοί και 183 Παλαιστίνιοι, όπως προέβλεπαν οι όροι της πρώτης φάσης της συμφωνίας αυτής.

Η δεύτερη από τις τρεις φάσεις αναμένεται να εστιάσει στην απελευθέρωση και των υπόλοιπων ομήρων και την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος σε ισραηλινά ΜΜΕ.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι σημείωσαν ωστόσο στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla ότι τα μέλη της ισραηλινής αντιπροσωπείας που θα μεταβούν στην Ντόχα, δεν θα έχουν εντολή από την ισραηλινή κυβέρνηση για να κάνουν επί της ουσίας διαπραγματεύσεις, αλλά η αποστολή τους γίνεται κυρίως ως μια κίνηση καλής θέλησης του Νετανιάχου προς την αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, αξιωματούχος της Χαμάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι «θέτει σε κίνδυνο» τη συμφωνία εκεχειρίας, προειδοποιώντας για πιθανή κατάρρευση αυτής.

«Αυτό που βλέπουμε είναι μια κωλυσιεργία και μια έλλειψη δέσμευσης στην εφαρμογή της πρώτης φάσης, καθώς και μια προσπάθεια δημιουργίας πολιτικού, διπλωματικού και μιντιακού κλίμακος με στόχο την άσκηση πίεσης σε Παλαιστίνιους διαπραγματευτές πριν από την είσοδο στη δεύτερη φάση εφαρμογής της συμφωνίας», δήλωσε ο Ναΐμ.

«Αυτό σαφώς θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία και μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία ή κατάρρευσή της. Μια επιστροφή σε εμπόλεμες εχθροπραξίες δεν είναι ούτε επιθυμία μας, ούτε απόφασή μας. Αν όμως η μία πλευρά επιλέξει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες, ο παλαιστινιακός λαός, που έχει υποφέρει για δεκαπέντε μήνες και αντιστέκεται με την καρδιά του, θα είναι έτοιμος να απαντήσει κατάλληλα», τόνισε ο αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

We will do everything to return all of our hostages. We will see to their safety. This is the directive that I gave to the delegation – say this to the mediators and demand it.

Or, Eli and Ohad returned home today. Sara and I embrace them, and their dear families.

We have again seen the monsters of Hamas. These are the same monsters who slaughtered our citizens and abused our hostages. I say to them again: They will pay the price. pic.twitter.com/0F97EYbIr3

