Ισραήλ: Η ιρανική επίθεση ήταν σοβαρή και θα έχει συνέπειες

Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ υποναύαρχος Daniel Hagari λέει ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας. “Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα σε άμυνα και επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η [πυραυλική] βολή θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε”, δήλωσε ο Haggari.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η ιρανική επίθεση είναι σοβαρή και θα έχει συνέπειες. Όπως πρόσθεσε, δόθηκε άδεια στους Ισραηλινούς να βγουν από τα καταφύγια και από τις ασφαλείς τοποθεσίες στις οποίες είχαν κλειστεί, κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης.

Τόνισε πως ο στρατός δεν έχει, προς το παρόν, αναφορές για τραυματισμούς από την ιρανική πυραυλική επίθεση. Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας κατά την διάρκεια της επίθεσης βρισκόταν σε ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή.

Ομάδες του CNN που βρίσκονται επί τόπου στο Ισραήλ μέτρησαν δεκάδες πυραύλους που πετούσαν πάνω από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα την τελευταία ώρα.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024