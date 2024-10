Ισραήλ: Ένας νεκρός από την πρόσκρουση φορτηγού σε στάση λεωφορείου στο Τελ Αβίβ- Τρομοκρατική επίθεση «βλέπουν» οι αρχές

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι έξι σε σοβαρή κατάσταση, και ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, όταν φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά σε στρατιωτική βάση στο Ραμάτ Χασαρόν στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και η αστυνομία.

Έρευνα διεξάγεται για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε η αστυνομία αφού πάντως ανακοίνωσε ότι ο οδηγός του φορτηγού «εξουδετερώθηκε».

Σύμφωνα με την αστυνομία, «λεωφορείο αποβίβαζε επιβάτες σε στάση όταν ένα φορτηγό έπεσε επάνω στο λεωφορείο και τους επιβάτες». «Πολίτες πυροβόλησαν τον οδηγό του φορτηγού και τον εξουδετέρωσαν».

Ορισμένοι παγιδεύτηκαν κάτω από το φορτηγό και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν.

Έρευνες για τρομοκρατική επίθεση

Ο διευθυντής της αστυνομίας, Ντάνι Λέβι, δήλωσε στο σημείο ότι «η αστυνομία ερευνά προς το παρόν το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση, αλλά εξετάζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις – και θα προβούμε σε περαιτέρω ανακοινώσεις αναλόγως».

Πηγή που επικαλείται η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Haaretz, αναφέρει ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τα κίνητρα του περιστατικού. Σύμφωνα με την πηγή, που αναφέρεται ως «φίλος του οδηγού», ο οδηγός συνήθιζε να πίνει πολύ και δεν είχε σχέση με πολιτικά ή εθνικιστικά ζητήματα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να μην χαρακτηρίσει το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση, δηλώνοντας ότι αναμένουν την τελική διευκρίνιση του συμβάντος. Κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης τελετής για τους πεσόντες στρατιώτες στο Όρος Χέρτσλ, εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Σε αντίθεση με τον Νετανιάχου, ο πρόεδρος Ισάακ Χέρτζογκ, από το ίδιο βήμα, έκανε λόγο για «δεκάδες τραυματίες από την σοβαρή τρομοκρατική επίθεση» και εξέφρασε την ευχή του για ταχεία ανάρρωση όλων.

Χαμάς: «Ηρωική επιχείρηση»

Η οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε με ανακοίνωσή της μία «ηρωική επιχείρηση» που πραγματοποιήθηκε κοντά «στο αρχηγείο της Μοσάντ». «Αποτελεί φυσική απάντηση στα εγκλήματα της (ισραηλινής) κατοχής κατά του παλαιστινιακού λαού μας στην Γάζα, στην Δυτική Οχθη, στην Ιερουσαλήμ».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Haaretz, Times of Israel