Ισραήλ: Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην Πλατεία Ομήρων, περιμένοντας την απελευθέρωση

Από τα ξημερώματα, πλήθος πολιτών έχει συγκεντρωθεί στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, περιμένοντας με αγωνία την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Η επιστροφή τους αναμένεται να ξεκινήσει στις οκτώ το πρωί της Δευτέρας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και προσμονή σε όλη τη χώρα.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων είχε καλέσει τους πολίτες να συγκεντρωθούν στην πλατεία από τη διάρκεια της νύχτας, χαρακτηρίζοντας τη δράση «κίτρινη νύχτα» – έναν συμβολικό όρο, εμπνευσμένο από τη γνωστή «λευκή νύχτα» (ολονυχτία) στα εβραϊκά. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε ως ένδειξη αλληλεγγύης και ελπίδας για την επιστροφή των ανθρώπων που βρίσκονται αιχμάλωτοι εδώ και μήνες.

Στο κέντρο της πλατείας έχουν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες, στις οποίες θα μεταδοθεί ζωντανά η στιγμή της απελευθέρωσης και της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, περιμένοντας να δουν έστω και από μακριά το πρώτο χαμόγελο ελευθερίας.

Ένας από τους παρευρισκόμενους είπε στο Channel 12 πως έφτασε στην πλατεία γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ταξιδεύοντας από τη βόρεια χώρα, μόνο και μόνο για να βρίσκεται εκεί τη στιγμή που —όπως είπε— «θα ξαναδούμε τους δικούς μας ανθρώπους».

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των ομήρων αναχώρησαν στη διάρκεια της νύχτας με προορισμό τη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, ώστε να βρίσκονται εκεί μέχρι τις 7:30 το πρωί, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Εκεί θα παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της απελευθέρωσης και θα περιμένουν την επιστροφή των αγαπημένων τους.

Η Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων περίπου στις 8:00 π.μ., με ολόκληρη τη χώρα να κρατά την ανάσα της μπροστά σε ένα γεγονός που πολλοί περιγράφουν ως «στιγμή εθνικής ενότητας και ελπίδας».

Πηγή: Times of Israel

06:31 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

06:23 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

04:30 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

04:00 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

