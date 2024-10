Ισπανία: Η συγκινητική επανένωση μιας οικογένειας μετά τις πλημμύρες – Ο πατέρας περπάτησε 30 χλμ. μέσα στις λάσπες – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνή από κινηματογραφική ταινία θυμίζει η στιγμή της επανένωσης μια οικογένειας τα μέλη της οποίας χωρίστηκαν για αρκετές ώρες, λόγω των καταστροφικών πλημμυρών στη Βαλένθια στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, ο Φρανθίσκο Μπαϊξάουλι χρειάστηκε δύο ημέρες για να διανύσει μία απόσταση 30 χιλιομέτρων από την εργασία του στην πόλη του Αλφαφάρ, περπατώντας μέσα στις λάσπες, μεταξύ συντριμμιών και κατεστραμμένων αυτοκινήτων, που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 158 ανθρώπους, σύμφωνα με έναν νεότερο απολογισμό.

Esta vesprada, igual que ahir, marxen en la meua família d’Alfafar a València a per aigua.

Ja puc parlar amb ells per telèfon, i el que em diuen de la situació allà és desolador.

Des de Sueca, he tractat de vore si em podia acostar a donar-los aigua.

Molta impotència… pic.twitter.com/Cn7wCVFruh

— Muntanya Valenciana (@MuntanyaV) October 31, 2024