Ισόβια σε άνδρα που δηλητηρίασε με μόλυβδο την σύζυγό του – Είχε μολύνει τις βιταμίνες της

Σε ισόβια καταδικάστηκε ένας πρώην χειροπρακτικός από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ επειδή δηλητηρίαζε με μόλυβδο την σύζυγό του επί πολλούς μήνες όσο βρίσκονταν στην διαδικασία έκδοσης διαζυγίου.

Τον περασμένο Ιούλιο ο 36χρονος, Brian Thomas Mann κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας της 26χρονης συζύγου, Hannah Pettey επειδή είχε προσθέσει στις βιταμίνες της μόλυβδο, που βρήκε σε κατασκευαστικά έργα στο γραφείο του.

Η Pettey άρχισε να παίρνει τις βιταμίνες το καλοκαίρι του 2021, καθώς η διαμάχη τους για τον διαζύγιο άρχισε να επιβαρύνει την υγεία της και προσπάθησε να ενισχύσει το ανοσοποιητικό της σύστημα.

Όταν τα χάπια με τον μόλυβδο άρχισαν να έχουν σοβαρή επίπτωση στην υγεία της η 26χρονη εισήχθη σε νοσοκομείο όπου παρέμεινε για 2 μήνες. Στον οργανισμό της εντοπίστηκε οκτώ φορές μεγαλύτερη ποσότητα μολύβδου από τα επιτρεπτά όρια. Κατέληξε να χρειάζεται θεραπεία όλο το εικοσιτετράωρο.

Τελικά η 26χρονη, αν και έχασε 40 κιλά, κατάφερε να αναρρώσει. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο αν και είχε ακόμη μεγάλη ποσότητα μολύβδου στον οργανισμό της.

Όλο αυτό το διάστημα, ο 36χρονος συνέχισε να πιέζει την άρρωστη σύζυγό του να αγοράσει περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Αν η σύζυγός του είχε πεθάνει ο Mann θα είχε εισπράξει 1 εκατομμύριο δολάρια από την ασφάλεια ζωής.

Τα επικίνδυνα υψηλά επίπεδα σωματιδίων μολύβδου στον οργανισμό της οδήγησαν τις αρχές να ξεκινήσουν έρευνα για την παράξενη ασθένειά της. Αρχικά ο 36χρονος συνεργάστηκε με την αστυνομία και παρέδωσε τις βιταμίνες της συζύγου του. Για να μην κατηγορηθεί, όμως, για την ασθένεια της προσπάθησε να πείσει ανεπιτυχώς τους γιατρούς ότι και εκείνος είχε μόλυβδο στον οργανισμό του.

Μέρες αργότερα, ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης τηλεφώνησε στην αστυνομία και πιστοποίησε ότι ο 36χρονος είχε κάνει ανακαίνιση στο γραφείο του και του είχαν αφήσει ποσότητα μολύβδου μετά τις εργασίες.

Ο δικαστής συμφώνησε στη μέγιστη ποινή, αφού οι εισαγγελείς της πολιτείας επέμειναν ότι ολόκληρη η συνωμοσία κατέδειξε την αδιαφορία του 36χρονου για την ζωή της συζύγου του.

«Πιστεύω ότι αυτό ήταν μια καλή ματιά στον χαρακτήρα του Brian Thomas Mann. Δεν ξέρω αν το πήρε στα σοβαρά αυτό ή αν παίρνει οτιδήποτε άλλο στα σοβαρά εκτός από τον εαυτό του και το κυνήγι του χρήματος. Είναι μια ματιά στην ψυχή του», είπε ο εισαγγελέας Garrick Vickery.