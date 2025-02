Γαλλία: Το προφίλ του 37χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι – «Ήταν ισλαμιστικό τρομοκρατικό χτύπημα», λέει ο Μακρόν

Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με μαχαίρι κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα, στην ανατολική Γαλλία, και δημοτικοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά από έναν άνδρα που φώναζε “Αλλάχ Ακμπάρ” (“Ο Θεός είναι μεγάλος”)προτού συλληφθεί.

«Ένας πολίτης που παρενέβη, πέθανε. Τρεις δημοτικοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν», διευκρίνισε σε ανακοίνωση η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για “πράξη τρομοκρατίας”, “ισλαμιστική”, “που δεν αμφισβητείται” μετά τη φονική αυτή επίθεση στη Μιλούζ, εκφράζοντας “την αλληλεγγύη όλου του έθνους”.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Μιλούζ, η οποία άρχισε τη διενέργεια έρευνας πριν την αναλάβει η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία, ο δράστης επιτέθηκε στα θύματα με ένα μαχαίρι.

Στο εξής η έρευνα διενεργείται από την PNAT για δολοφονία σε σχέση με τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα δολοφονιών κατά ατόμων που είναι θεματοφύλακες των δημοσίων αρχών σε σχέση με τρομοκρατική ενέργεια.

Ο δράστης είναι τώρα υπό κράτηση από την αστυνομία, διευκρίνισε η PNAT, ένας από τους δικαστές της οποίας μεταβαίνει στο σημείο της επίθεσης.

Για την επίθεση, στην οποία έχασε την ζωή του ένας 69χρονος Πορτογάλος, είναι ύποπτος ένας 37χρονος άνδρας, καταγεγραμμένος στις αρχές για τον κίνδυνο “τρομοκρατίας”, όπως ανακοίνωση η εισαγγελία.

Ο ύποπτος είναι καταγεγραμμένος για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης τρομοκρατικού χαρακτήρα, δήλωσε ο εισαγγελέας Νικολά Χετζ, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Ο ένας δημοτικός αστυνομικός τραυματίστηκε “στην καρωτίδα”, ο άλλος “στον θώρακα”. Άλλοι τρεις δημοτικοί αστυνομικοί φέρεται να τραυματίστηκαν πιο ελαφρά, πρόσθεσε.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα (τοπική ώρα), στο περιθώριο διαδήλωσης υποστήριξης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που αντιμετωπίζει στα ανατολικά επίθεση από το ένοπλο κίνημα M23, το οποίο υποστηρίζεται από τη Ρουάντα.

Σύμφωνα με συνδικαλιστική πηγή, στον ύποπτο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλγερία, έχει επιβληθεί η υποχρέωση να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος (OQTF). Ο άνδρας τελεί υπό δικαστική εποπτεία σε κατ ‘οίκον περιορισμό.

«Η φρίκη μόλις κατέλαβε την πόλη μας», έγραψε σε μήνυμα που ανάρτησε στο Facebook η δήμαρχος της Μιλούζ, Μισέλ Λουτς.

«Η τρομοκρατική εκδοχή φαίνεται να προκρίνεται επί του παρόντος. Αυτό πρέπει φυσικά να επιβεβαιωθεί σε δικαστικό επίπεδο», πρόσθεσε, απευθύνοντας τα «αδελφικά συναισθήματά» της στα θύματα και τους οικείους τους.

🚨🇫🇷BREAKING NEWS:

In France, a person reportedly from Algeria stabbed multiple people at a marketplace. pic.twitter.com/gurE8Yhwr2

— Update NEWS (@UpdateNews724) February 22, 2025