Ισχυρός τυφώνας «χτύπησε» την Ιαπωνία – Ταχύτητες ανέμων στα 252 χλμ/ωρα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισχυρός τυφώνας Σανσάν έπληξε σήμερα την Ιαπωνία, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι αρχές ανέφεραν τουλάχιστον 80 τραυματίες και έναν αγνοούμενο, ενώ εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πιθανές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο τυφώνας έπληξε τη νήσο Κιούσου (νότια), όπου ζουν 12,5 εκατομμύρια άνθρωποι, με την άφιξή του να καταγράφεται γύρω στις 08:00 το πρωί (02:00 ώρα Ελλάδας), ενώ συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας έως 252 χλμ/ώρα, μια πρωτόγνωρη ένταση από το 1960 στη χώρα.

Κατόπιν εξασθένισε, με τις ριπές ανέμων να υπολογίζονται στο μέγιστο στα 160 χλμ/ώρα, ωστόσο συνέχισε να προκαλεί καταρρακτώδεις βροχές στο Κιούσου και πέραν αυτής της περιοχής, ενώ προσέγγιζε τη νήσο Χονσού.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος καταστροφών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να αυξηθεί γρήγορα στη δυτική Ιαπωνία έως αύριο Παρασκευή».

My Daughter and son in-law are currently in Tokyo. Typhoon Shanshan slams Japanese island killing three, leaving one missing, and thousands without power The storm has caused widespread damage on Kyushu Island, including landslides that have destroyed homes, and an emergency… pic.twitter.com/ye0W0I3nds — John Metzner (@JohnRMetzner) August 29, 2024



Οι αρχές έθεσαν πολλές περιοχές στον ύψιστο συναγερμό και συνέστησαν σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις κατοικίες του, χωρίς να γνωρίζει κανείς πόσοι εξ αυτών ακολούθησαν τις οδηγίες.

Η δημοτική αρχή της πόλης Κουνισάκι, στην επαρχία Όιτα, στη νήσου Κιούσου, προειδοποίησε τους κατοίκους της ότι θα πρέπει «να απομακρυνθούν προς μια ασφαλή τοποθεσία ή ένα μέρος σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως τον δεύτερο όροφο του σπιτιού τους», εξαιτίας του κινδύνου πλημμυρών.

🇯🇵 Three people were killed, more than 70 were injured from the consequences of the powerful #Shanshan #Typhoon in the south-west of Japan, #NHK俳句 with reference to the authorities The energy company #Kyushu Electric reports that about 255 thousand households in seven… pic.twitter.com/UElix3jyOG — News.Az (@news_az) August 29, 2024



Σήμερα ένας άνθρωπος αγνοείται, ένας άνδρας που επέβαινε σε ένα μικρό σκάφος και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

Συνολικά, τουλάχιστον 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη νήσο Κιούσου, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, όπου οι βροχές μετέτρεψαν τα ποτάμια σε ανεξέλεγκτους χειμάρους, ενώ οι σφοδροί άνεμοι έσπασαν παράθυρα κατοικιών και ξεκόλλησαν στέγες.

⚫️Millions Flee as Typhoon Shanshan Strikes South-West #Japan – at Least 3 Dead More than 5.2 million people have been issued forced evacuation notices across Japan as the typhoon lashed out, knocking out power and forcing major factories to close. At least three people have… pic.twitter.com/P7F3vv3gr3 — 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) August 29, 2024



Η γιαπωνέζικη τηλεόραση έδειχνε πλάνα με πλημμυρισμένους δρόμους και συνεργεία να επιδιορθώνουν τις ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Το σπίτι μας δεν έπαθε το παραμικρό, όμως υπήρξε ένας ανεμοστρόβιλος στο Μιγιαζάκι και σημειώθηκαν εκεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Είναι ανησυχητικό», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αόι Νισιμότο, ένας φοιτητής 18 ετών που ζει στη Φουκουόκα, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Κιούσου.



«Φέτος, είμαι μακριά από το πατρικό μου για πρώτη φορά. Είναι επομένως τρομακτικό που είμαι ολομόναχη», είπε επίσης στο AFP η Ρίο Οχτσούρου, μια 19χρονη φοιτήτρια που ζει στη Φουκουόκα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία των δημοσίων υπηρεσιών της Κιούσου έκανε γνωστό πως 187.010 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στη νήσο.

🇯🇵 Typhoon Shanshan’s arrival has thrown Japan into chaos, but it feels like a warning of something worse. (#earthquake) -Nearly 845,000 people on Kyushu have been forced to evacuate, businesses like Toyota have shut down, and transportation is paralyzed. -Flights canceled,… pic.twitter.com/8ozr3wbHFv — ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ News (@KassandraNews) August 28, 2024



Ο κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota ανέστειλε τη λειτουργία και των 14 εργοστασίων του στην Ιαπωνία. Οι ανταγωνιστές του Nissan και Honda ανέστειλαν τις δραστηριότητες τους στα εργοστάσιά τους στο Κιούσου, όπως και οι κατασκευαστές μικροκυκλωμάτων, όπως η Tokyo Electron, όπως μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Οι αεροπορικές εταιρείες Japan Airlines και ANA ακύρωσαν περισσότερες από 1000 εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις σήμερα και αύριο, με τις ακυρώσεις αυτές να επηρεάζουν περισσότερους από 44.000 επιβάτες.

Typhoon flying – it ain’t for everyone. Wheels down in Kagoshima chasing #typhoon #shanshan pic.twitter.com/RoEzH91Ftl — James Reynolds (@EarthUncutTV) August 28, 2024



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ