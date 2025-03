Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών «ταρακούνησε» την Μιανμάρ – Έγινε αισθητός και στην Μπανγκόκ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών έπληξε τη Μιανμάρ την Παρασκευή, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας (NCS) της Ινδίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) αναφέρει πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών, μεταδίδει το Reuters.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στο Δελχί, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Volcano Discovery ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών, ενώ οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 6,9.



Το κέντρο γεωεπιστημών GFZ της Γερμανίας κάνει λόγο για 7,7 βαθμούς, αναφέρει το AP. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

7.6-magnitude earthquake hits Myanmar – EMSC Shaking felt in Bangkok, Thailand as strong earthquake hits Myanmar. pic.twitter.com/st0MMQc3yh — Geo View (@theGeoView) March 28, 2025

Residents, expats and tourists on Soi 20 evacuating hotels as a massive earthquake just hit Bangkok 🤯 I was literally rocked out of bed swaying 20+ floors high in my apartment nearby. Never experienced anything like this in Bangkok pic.twitter.com/e6lSOwtwne — Tommy Walker (@tommywalkerco) March 28, 2025

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που καταρρέει εργοτάξιο στην Μπανγκόκ.

#BREAKING: Buildings collapse in Bangkok, Thailand following magnitude 7.6 earthquake with an epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/ry8ex88chW — UA News (@UrgentAlertNews) March 28, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες στην Μπανγκόκ δήλωσαν ότι οι άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους, μεταδίδει το Reuters.

Earthquake here in Thailand (epicenter Myanmar). Not my video.. hope all my neighbors are okay! pic.twitter.com/bVb2rqdzOP — Andrew (Shaman) Kotulak (@AndrewMKotulak) March 28, 2025