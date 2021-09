Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ στο Μεξικό

Σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) στο νοτιοδυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε το μεξικανικό εθνικό σεισμολογικό κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ακαπούλκο, στην πολιτεία Γκερέρο, 400 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Μεξικού, διευκρίνισε το κέντρο.

Στη μεξικανική πρωτεύουσα, κτίρια ταρακουνήθηκαν. Η δήμαρχος Κλαούντια Σέινμπαουμ πάντως καθησύχασε, λέγοντας πως δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

Στη συνοικία Ρόμα Σουρ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε και τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν έξω, αρκετοί φορώντας μόνο εσώρουχα ή πιτζάμες υπό βροχή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Κάποιοι κράταγαν στα χέρια τα παιδιά τους ή τα κατοικίδιά τους.

«Ήταν φρικτό. Στ’ αλήθεια θυμάμαι τον σεισμό του 1985 κάθε φορά που γίνεται κάτι σαν κι αυτό», είπε η Γιασμίν Ρισκ, κάτοικος της συνοικίας, ηλικίας 70 ετών.

BREAKING – This is how the strong lived #sismo from the Cathedral of #LuchaLibre, the #Arena México.

Buildings shook in #Mexico City on Tuesday night, sending people running into the street as a powerful #EarthQuake struck southwest of the country.#Mexico #México #terremoto pic.twitter.com/QKdeHcpxUB

