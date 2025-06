Ιρανικά ΜΜΕ: Το Ισραήλ χτύπησε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Ένα νοσοκομείο της Τεχεράνης επλήγη από νέα ισραηλινή πυραυλική επίθεση, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας του Ιράν.

«Πρόκειται για το τρίτο νοσοκομείο στο Ιράν που δέχεται επίθεση. Έξι ασθενοφόρα και ένα κέντρο ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας δέχθηκαν επίσης βίαιη επίθεση από τον σιωνιστή εχθρό», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου σε δήλωσή του, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, αναφέρει το Al Jazeera.



«Σε επτά ημέρες δειλής επιθετικότητας, σημειώθηκαν περισσότερες από έξι παραβιάσεις των διεθνών συμβάσεων από το Ισραήλ», πρόσθεσε.

#Iran Health Ministry Spokesman:

Another hospital in Tehran was targeted by a rocket attack from #Israel last night, raising the number of targeted hospitals to three.#IranUnderAttack pic.twitter.com/JDQQtpyoD3

— Iran’s Today (@Iran) June 20, 2025