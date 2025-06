Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις κοντά σε μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου – Αναφορές για ισραηλινή επίθεση

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση Fordo του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές από το Iran International, υποδηλώνοντας επιθέσεις του Ισραήλ στο σημείο.

Η μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου αποτελεί σημαντικό τμήμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ωστόσο φαίνεται να είναι εκτός των δυνατοτήτων του Ισραήλ να καταστραφεί ολοκληρωτικά, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Witness reports suggest several loud explosions near the Fordow nuclear site, with noticeable ground tremors.

This video appears to show the blasts around 20 kilometers from the city of Qom.pic.twitter.com/k6DTY1kh8j

