Ιράν: Εκατοντάδες συλλήψεις και δεκάδες εκτελέσεις στο κύμα καταστολής μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

Οι αρχές στο Ιράν, συνέλαβαν εκατοντάδες ανθρώπους και εκτέλεσαν δεκάδες άλλους, σε άλλο ένα κύμα καταστολής μετά τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατηγορούν την Τεχεράνη ότι σπέρνει τον φόβο για να κρύψει τις αδυναμίες της.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν», που εδρεύει στη Νορβηγία, έξι άνδρες απαγχονίστηκαν ως κατάσκοποι του Ισραήλ, δεκάδες άλλοι εκτελέστηκαν για άλλες κατηγορίες και περισσότεροι από 1.000 συνελήφθησαν για γεγονότα που σχετίζονται με τον πόλεμο.

🇮🇷 According to #Iranian state media, three men were hanged on Wednesday, charged with spying for #Israel.

However, the NGO Iran Human Rights (#IHR) says that two of them were border #porters, found smuggling alcohol and forced to confess to the #espionage charges.

📹 @smougin pic.twitter.com/hv6NTj4jG3

