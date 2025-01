Ιράκ: Στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός της χώρας για να υπογράψει συμφωνία «στρατηγικής συνεργασίας»

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι, έφθασε τη Δευτέρα (13/1) στο Λονδίνο όπου θα υπογράψει συμφωνία “στρατηγικής συνεργασίας” με τη βρετανική κυβέρνηση. Η συμφωνία αυτή «αντιπροσωπεύει την αρχή μιας νέας εποχής» στις σχέσεις μεταξύ του Ιράκ και της Βρετανίας, δήλωσε ο Ιρακινός ηγέτης.

Η Βαγδάτη επιδιώκει να χαράξει τη δική της διπλωματική πορεία εν μέσω ιστορικών αλλαγών στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ έκανε τις δηλώσεις αυτές από το αεροπλάνο που τον μετέφερε στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου αρχίζει σήμερα το βράδυ τριήμερη επίσημη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Κιρ Στάρμερ, τον βασιλιά Κάρολο Γ’ καθώς και εκπροσώπους μεγάλων βρετανικών εταιριών.

Το ταξίδι αυτό «θα συμβάλει στο να δοθεί ώθηση προς τα εμπρός» στις «ιστορικές» σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η συμφωνία συνεργασίας θα είναι «ένα από τα σημαντικότερα στάδια στις σχέσεις μεταξύ του Ιράκ και της Βρετανίας», πρόσθεσε.

«Θα υπάρξει επίσης κοινή ανακοίνωση σε σχέση με τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας» μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε επικαλούμενος τις νέες «διατάξεις» που έλαβε η χώρα του για «το τέλος της αποστολής του διεθνούς συνασπισμού».

Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani said on Monday he would sign a bilateral security deal with Britain as well as a strategic partnership accord as he headed to London for an official visit against a backdrop of historic shifts in the Middle… https://t.co/MlHuWEkHBw pic.twitter.com/azWjVnEQXt

