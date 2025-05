ΗΠΑ: Τουλάχιστον 27 νεκροί από ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους σε Κεντάκι και Μιζούρι

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες να έχουν τραυματιστεί, μετά από ανεμοστρόβιλους και ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν το Κεντάκι και το Μιζούρι, στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αρχές στο Κεντάκι ανέφεραν 18 επιβεβαιωμένους θανάτους, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι «ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί».

An incredible look inside a tornado from our research drone of structures being destroyed in Crowder, Missouri pic.twitter.com/TbgfXpxdF5

— OTUS Project (@project_otus) May 17, 2025