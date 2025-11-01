ΗΠΑ: Θηλιά στον λαιμό των Αμερικανών η ακρίβεια – Η ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα για το πρόβλημα της σίτισης

Το γενικότερο οικονομικό πρόβλημα που μαστίζει την αμερικανική κοινωνία και τους πολίτες της, για τους οποίους τίθεται θέμα επιβίωσης, έθιξε με ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Σε αυτή, ο Δημοκρατικός πολιτικός αναφέρει τα εξής:

«Πειρσσότερα από 47 εκατομμύρια Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων ένα στα πέντε παιδιά, δεν έχουν αξιόπιστη και οικονομική πρόσβαση σε θρεπτικό φαγητό. Και καθώς το κόστος ζωής έχει φτάσει στον ουρανό, ολοένα κιαι περισσότερες οικογένειες βασίζονται σε επιδόματα ή σε δελτία τροφίμων για να βωάλουν φαγητό στο τραπέζι τους».

