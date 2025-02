ΗΠΑ: Συντριβή μικρού αεροσκάφους στην κορυφή βουνού στο Βερμόντ – Πληροφορίες για 3 τραυματίες

Ένα μικρό αεροπλάνο κατέπεσε σε δύσβατη περιοχή του Βερμόντ στις ΗΠΑ με τις Αρχές να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να προσεγγίσουν τους τρεις επιβαίνοντες που φέρονται να είναι τραυματίες.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους, το ατύχημα συνέβη στις δέκα το πρωί (τοπική ώρα) της Τετάρτης (26/2), όταν το αεροπλάνο προσέκρουσε για άγνωστη προς το παρόν αιτία στην κορυφή του όρους Equinox, που έχει υψόμετρο σχεδόν 2 χιλιάδες μέτρα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως χιόνι, ομίχλη και πάγος καθώς και το απομακρυσμένο της περιοχής καθιστούν την προσπάθεια προσέγγισης και διάσωσης των τραυματιών εξαιρετικά δύσκολη.

Small plane crash on Equinox Mountain (the highest peak of the Taconic Range) near Manchester, Vermont this morning. Flightradar24 shows the path of the Piper Cherokee Charger from Martin State Airport near Baltimore. Cloud ceiling at nearby Bennington was only 700 feet. pic.twitter.com/WfzsQ8VHOb

— Tyler Jankoski NBC5 📺 (@TylerJankoski) February 26, 2025