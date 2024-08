ΗΠΑ: Συγκίνηση στην υποδοχή των Αμερικανών κρατουμένων που ανταλλάχθηκαν με τη Ρωσία – Τους υποδέχθηκαν ο Μπάιντεν και η Χάρις

Πολλοί από τους κρατούμενους που απελευθέρωσε η Ρωσία χθες Πέμπτη, στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας ανταλλαγής με τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες -μεταξύ των οποίων οι δημοσιογράφοι της WSJ Έβαν Γκέρσκοβιτς και του RFE/RL Αλσού Κουρμάσεβα, καθώς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν-, έφθασαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Το αεροσκάφος που τους μετέφερε προσγειώθηκε περί τις 23:40 (06:40 ώρα Ελλάδας) και τους αποφυλακισθέντες υποδέχθηκαν προσωπικά ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

VIDEO: US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris welcome journalist Evan Gershkovich as he touches downn at Joint Base Andrews in Maryland. Gershkovich was among two dozen prisoners freed in the biggest East-West prisoner swap since the Cold War pic.twitter.com/Wy5trKoOig — AFP News Agency (@AFP) August 2, 2024



Ο Μπάιντεν δήλωσε σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου ότι οι κρατούμενοι εγκατέλειψαν τη Ρωσία και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. «Η βάναυση δοκιμασία τους τελείωσε και είναι ελεύθεροι», είπε, περιστοιχισμένος από μέλη των οικογενειών των απελευθερωμένων κρατουμένων.

“My job is to make sure number one, they don’t get them. If they do, we get them back,” President Biden said after three Americans released by Russia in a complex prisoner swap landed in the U.S. Thursday night. https://t.co/HOldGJ6n7N pic.twitter.com/0TPNVPL75t — CBS News (@CBSNews) August 2, 2024



Η συμφωνία ανταλλαγής κλείστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες τρεις χώρες από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη.

President Biden and Vice President Harris greet Evan Gershkovich at Joint Base Andrews. Follow live updates: https://t.co/lOuJ6SkpJH (Photo: Andrew Harnik/Getty Images) pic.twitter.com/Jd7kAskBWO — The Washington Post (@washingtonpost) August 2, 2024



Σημαντικοί Ρώσοι πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν επίσης. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ιλιά Γιάσιν, 41 ετών, ίσως ο πιο δημοφιλής πολιτικός της αντιπολίτευσης, ο Βλαντίμιρ Καρά – Μουρζά, 42 ετών, βετεράνος ακτιβιστής που έγραφε για την Washington Post, και ο Όλεγκ Ορλόφ, 71 ετών, συμπρόεδρος της Memorial, της ρωσικής ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

🇺🇸 | #AHORA • Biden recibe en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a los estadounidenses Paul Whelan, Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva tras aterrizar en suelo estadounidense luego de ser liberados en Rusia, como parte de un histórico intercambio de prisioneros que involucró… pic.twitter.com/jZGzeUQSJA — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) August 2, 2024

Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich hugs his mother Ella Milman after he arrived back in the United States as U.S. President Joe Biden looks on on August 1, 2024 at Joint Base Andrews, Maryland. 📸: @andyharnik @GettyImagesNews pic.twitter.com/0ugUfFkF4l — Pancho Bernasconi (@DailyLuca) August 2, 2024



Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, New York Times