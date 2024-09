ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες – 3 καταστροφικές φωτιές ζώνουν την «Πόλη των Αγγέλων» – Στάχτη έχουν γίνει 200.000 στρέμματα

Φωτιές ζώνουν το Λος Άντζελες, με μία από αυτές να μαίνεται σε λόφους κοντά στην πόλη, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια και κατακαίοντας σχεδόν 200.000 στρέμματα γης μέσα σε 24 ώρες. Αυτή η πυρκαγιά, με την ονομασία «Bridge Fire», είναι μόνο μία από τις τρεις ανεξέλεγκτες φωτιές που πλήττουν την περιοχή γύρω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ. Ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες και τις γύρω κομητείες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα.

Βόρεια της «Πόλης των Αγγέλων», κάτοικοι των κοινοτήτων Ράιτγουντ και Όρος Μπόλντι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Τουλάχιστον 33 κατοικίες, όπως και πολλές καλύβες, καταστράφηκαν από τις φλόγες, που σάρωσε επίσης χιονοδρομικό σταθμό, σύμφωνα με τον διοικητή του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόουν.

«Η Καλιφόρνια αναπτύσσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να δώσει τη μάχη εναντίον αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών», δήλωσε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος επισκέφθηκε χθες, Τετάρτη, ένα διοικητήριο των πυροσβεστικών δυνάμεων που αντιμετωπίζουν τη «Line Fire». Περισσότεροι από 5.700 άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν αυτές τις τρεις πυρκαγιές, ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

«Το σπίτι μας θα καεί», είπε κλαίγοντας η Τζένι Αλάνιζ, κάτοικος της περιοχής, στον ραδιοφωνικό σταθμό KTLA. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη στη Ράιτγουντ είδε απανθρακωμένα κουφάρια σπιτιών και οχημάτων.

Η φωτιά αυτή, που ξέσπασε την Κυριακή, είχε καταβροχθίσει ως προχθές Τρίτη 16.000 στρέμματα και η καμένη επιφάνεια είχε δεκαπλασιαστεί, φθάνοντας τα 194.000 στρέμματα χθες Τετάρτη.

New wildfire in Los Angeles explodes, engulfing homes. You can see the spectacular background in the mountains behind of the city skyline.



Ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, δήλωσε ότι 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους μέλος της ομάδας του, παγιδεύτηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε απομονωμένη ζώνη κοντά στο Όρος Μπόλντι. Ο πυκνός καπνός εξαιτίας της φωτιάς και οι αποκλεισμένοι δρόμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών και των σωστικών συνεργείων.

«Η ομάδα μας που διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης από τον αέρα ετοιμάζεται να τους πάρει από εκεί μόλις καθαρίσει ο καπνός», ανέφερε, προσθέτοντας πως γίνεται επίσης προσπάθεια προσπέλασης του σημείου με όχημα 4×4.

Raging Wildfires in the West near Los Angeles. Homes burn as Wildfires explode. Live fire sparked by 34 yr old arsonist now under arrest.



Νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, πυρκαγιά που βαφτίστηκε «Airport Fire» επίσης συνέχιζε να μαίνεται, είχε απανθρακώσει μέχρι χθες πάνω από 89.000 στρέμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς αυτής, που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα.

Βορειοανατολικά της μεγαλούπολης, η «Line Fire» σάρωσε 140.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι ορεινών χωριών έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν εσκεμμένα από τα σπίτια τους, ενώ πολλοί δρόμοι ήταν αποκλεισμένοι.

Wildfires Rage in Southern California – 22 recent photos of the Airport fire, Line fire, and Bridge fire—all currently burning in or near Greater Los Angeles—and those affected by them.



Οι τρεις πυρκαγιές απειλούν δεκάδες χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις. Η προέλασή τους επιδεινώθηκε από το κύμα καύσωνα στην περιοχή – ο υδράργυρος ξεπέρασε κατά τόπους τους 43° Κελσίου τις τελευταίες ημέρες. Οι θερμοκρασίες άρχισαν πάντως να υποχωρούν κάπως χθες.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, το δυτικό τμήμα της βόρειας Αμερικής πλήττεται ολοένα πιο συχνά από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, ιδίως κύματα ζέστης, ξηρασίες ή πλημμύρες.

Apocalyptic view in Southern California as 3 major wildfires torch thousands of acres of wilderness outside Los Angeles.

This is the view from Table Mountain Wrightwood as smoke from the nearby #BridgeFire comes pouring in.

This is what the climate crisis looks like.

— Edgar McGregor (@edgarrmcgregor) September 10, 2024