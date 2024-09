Περιοδικό Time: Σε μπελάδες ο Ντόναλντ Τραμπ – Το καυστικό εξώφυλλο με το γκολφ

Ιδιαίτερα καυστικό για τον πρώην πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ είναι το νέο εξώφυλλο του περιοδικού Time που περιγράφει την ήττα του στο ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις.

Το εξώφυλλο δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει πέσει σε έναν λάκκο με άμμο μαζί με το μπαλάκι του γκολφ και να προσπαθεί να βγει με την όπισθεν πάνω σε ένα αμαξίδιο του γκολφ. «Σε μπελάδες» γράφει ο τίτλος της εικόνας.

Το κύριο ρεπορτάζ του περιοδικού έχει τον τίτλο «Πώς η Κάμαλα Χάρις έβγαλε τον Ντόναλντ Τραμπ εκτός πορείας». Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Τραμπ θα ήθελε να έχει αντίπαλο στην προεδρική κούρσα τον Τζο Μπάιντεν. «Άλλο τόσο προφανές είναι ότι η Χάρις τον έχει ταρακουνήσει, γράφει το Time.

TIME’s new cover: How Kamala Harris knocked Donald Trump off course https://t.co/GrCofd8PKV pic.twitter.com/fQc1qrilpH

