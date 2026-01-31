ΗΠΑ: Παράταση δυο εβδομάδων ενέκρινε η Γερουσία για την χρηματοδότηση της ICE ώστε να αποτραπεί νέο shutdown

  • Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ομόφωνα παράταση δύο εβδομάδων για τη χρηματοδότηση της Εσωτερικής Ασφάλειας, αποτρέποντας ένα άμεσο shutdown και δίνοντας χρόνο στο Κογκρέσο για συμφωνία.
  • Το θέμα παραπέμπεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε «συμβιβασμό με τους Δημοκρατικούς» για πέντε από τις έξι πτυχές των δημοσιονομικών. Ωστόσο, το «αγκάθι» της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που περιλαμβάνει την ICE, θα συζητηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες.
  • Η διαμάχη για την ICE εντείνεται μετά τους θανάτους της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων, με Δημοκρατικούς να απαιτούν περιορισμούς στις επιχειρήσεις της υπηρεσίας. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, χαρακτήρισε τους πράκτορες της ICE «τραμπούχους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
(Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούνται ξανά με shutdown από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα αύριο Σάββατο, στις 07:00 ώρα Ελλάδας), η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ομόφωνα παράταση δύο εβδομάδων σχετικά με τη χρηματοδότηση για την Εσωτερική Ασφάλεια, δίνοντας στο Κογκρέσο μεγαλύτερο περιθώριο ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα δεν είναι παθητικός θεατής στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, είναι πρωταγωνιστής»

‌Το θέμα παραπέμπεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για εξέταση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος που πιθανώς ξεκινά από τη Δευτέρα, ενώ νομοσχέδια χρηματοδότησης αμερικανικών υπηρεσιών παραδίδονται προς ψήφιση στη Γερουσία, σε διαδικασία που παρομοιάζεται με αγώνα δρόμου ενάντια στο shutdown.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ήδη πως εξευρέθηκε «συμβιβασμός με τους Δημοκρατικούς» για την υιοθέτηση πέντε από τις έξι πτυχές κειμένου για τα δημοσιονομικά, ενώ το «αγκάθι» που αφορά το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η ICE, θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων τις προσεχείς δύο εβδομάδες.

ΗΠΑ: Στα αρχεία Επστάιν ένας κατάλογος με καταγγελίες που εμπλέκουν τον Τραμπ στις δραστηριότητες του καταδικασμένου χρηματιστή

«Το μόνο πράγμα που μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη χώρα είναι άλλο ένα μακρό και επιζήμιο shutdown του ομοσπονδιακού κράτους», έκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, αφού διαλάλησε πως τα μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας είναι τα «καλύτερα της ιστορίας».

Οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και κατόπιν του Άλεξ Πρέτι από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων με μερικές εβδομάδες διαφορά στη Μινεάπολη των βόρειων ΗΠΑ προκάλεσαν νέα διαμάχη για τα δημοσιονομικά.

Τραμπ: Πιστεύω ότι μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι κοντά

Πολλοί Δημοκρατικοί απαίτησαν να οριστούν περιορισμοί στον τρόπο που επιχειρεί η ICE, και απείλησαν σε διαφορετική περίπτωση να μην ψηφίσουν κανέναν προϋπολογισμό για το DHS αν η κυβέρνηση Τραμπ δεν αλλάξει πολιτική.

Χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες των ομοσπονδιακών πρακτόρων «βαρβαρότητα υποστηριζόμενη από το κράτος», ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία είπε πως απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, ιδίως το τέλος των περιπολιών και των εφόδων.

«Δεν είναι αυτή η Αμερική», είπε ο Τσακ Σούμερ στο ημικύκλιο, χαρακτηρίζοντας τους πράκτορες της ICE «τραμπούκους».

Πηγή: Reuters

