ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφαλίζουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ανέκτησε χθες Τετάρτη, έπειτα από την μακρά διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ· έχουν πλέον κατά συνέπεια τη δυνατότητα να εμποδίσουν την υλοποίηση του προγράμματος του Τζο Μπάιντεν ως το 2024.

Αφού απέτυχε να εξασφαλίσει τον έλεγχο της Γερουσίας, η συντηρητική παράταξη δεν θα διαθέτει πάντως παρά ισχνή πλειοψηφία στην αμερικανική κάτω Βουλή, καθώς το «γιγαντιαίο κόκκινο κύμα» που προεξοφλούσαν πολλά στελέχη της, με πρώτο τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήρθε.

Republicans gain control of the House of Representatives after winning at least 218 seats with 7 seats still uncalled.

The deciding race was the re-election of Republican Rep. Mike Garcia in California’s 27th congressional district https://t.co/i2hLzCHeJd pic.twitter.com/uvUwCC81jW

— Bloomberg Politics (@bpolitics) November 17, 2022