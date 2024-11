ΗΠΑ: Οι ηγέτες της τεχνολογίας που επιθυμούν μια θέση στην κυβέρνηση Τραμπ – Το DOGE και ο Έλον Μασκ αναζητούν ανθρώπους με «υψηλό IQ»

Κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας προσπαθούν να επηρεάσουν την επικείμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας ανθρώπους από τη Silicon Valley για καίριες κυβερνητικές θέσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Συγκεκριμένα, έχουν γίνει ενέργειες για να διευκολυνθούν οι συναντήσεις με τον Έλον Μασκ, ο οποίος μαζί με τον Βιβέκ Ραμασουάμι, σχεδιάζουν τη δημιουργία του νέου Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE).



Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, που διατηρούν φιλικές σχέσεις και κοινές φιλοδοξίες για τη μεταρρύθμιση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επιθυμούν να επανεξετάσουν πλήρως τον προϋπολογισμό και τις λειτουργίες της. Οι δυο τους έχουν αναφέρει συγκεκριμένα τμήματα της κυβέρνησης που θα ήθελαν να τροποποιηθούν, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν και αυτοί μια μακρά λίστα προγραμμάτων που επιθυμούν να μεταρρυθμιστούν.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που προσπαθούν να επηρεάσουν την κατάσταση βρίσκεται ο Τζο Λόνσντεϊλ, συνιδρυτής της Palantir και της επενδυτικής εταιρείας 8VC, ο οποίος φέρεται να έχει προτείνει κάποιες ιδέες που θα μπορούσε να εφαρμόσει το DOGE. Ενδεικτικά, πέρασε πάνω από μία μέρα αυτή την εβδομάδα στο Mar-a-Lago, βοηθώντας τον Μασκ στις προσπάθειες μετάβασης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και άλλοι ηγέτες της τεχνολογίας, όπως ο Πάλμερ Λάκι, συνιδρυτής της εταιρείας Anduril, που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία άμυνας, φέρεται να έχει συναντηθεί με τον Μασκ στο Mar-a-Lago, μετά από πρόσκληση του τελευταίου.

Ανάμεσα στις φημολογούμενες υποψηφιότητες για καίριες θέσεις, ο Εμίλ Μάικλ, πρώην διευθύνων σύμβουλος λειτουργίας (COO) της Uber, αναφέρεται ως ενδεχόμενος επικεφαλής του Υπουργείου Μεταφορών. Πριν την ένταξή του στην Uber το 2011, ο Μάικλ υπηρέτησε ως ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η ομάδα του Τραμπ έχει εστιάσει επίσης στην ίδρυση ενός συμβουλευτικού συμβουλίου για τα κρυπτονομίσματα και το Bitcoin, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο ίδιος.

Στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, όπως ο Τζέρεμι Άλαϊρ της εταιρείας Circle, έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο συμβούλιο.

«Αυτή η κυβέρνηση θα πάρει κρίσιμες αποφάσεις για τους κανόνες ή την απουσία τους, που θα διαμορφώσουν το μέλλον σημαντικών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα», δήλωσε ο Άνταμ Στέρλινγκ, βοηθός κοσμήτορα της Σχολής Νομικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, προσθέτοντας ότι είναι λογικό οι ηγέτες της τεχνολογίας και του επενδυτικού κλάδου να θέλουν να ηγηθούν αυτών των αποφάσεων.

Το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας έχει ήδη εκδώσει σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζονται απλώς «δημιουργοί ιδεών», αλλά «επαναστάτες με υψηλό IQ», οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν σκληρά, «περισσότερες από 80 ώρες την εβδομάδα», και να προσφέρουν ουσιαστική αναμόρφωση των λειτουργιών της κυβέρνησης.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024