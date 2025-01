ΗΠΑ: Οι Μπάιντεν υποδέχτηκαν τους Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πριν από την ορκωμοσία – Η selfie για τον δρόμο

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν υποδέχτηκαν τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο ύστερα από λειτουργία στην επισκοπική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Συνήθως, μετά την πρωινή λειτουργία, ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος και οι σύζυγοί τους επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος και ο απερχόμενος πρόεδρος έχουν μια σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Φέτος, ο Μπάιντεν και ο Τραμπ, μαζί με τις συζύγους τους, αναμένεται να πιουν τσάι μαζί στον Λευκό Οίκο. Παραδοσιακά, ο απερχόμενος πρόεδρος συνοδεύει στη συνέχεια τον εκλεγμένο πρόεδρο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την τελετή ορκωμοσίας.

