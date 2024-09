ΗΠΑ: Ο Τραμπ αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος το 2028, αν ηττηθεί στις 5 Νοεμβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028, στις ΗΠΑ, εάν ηττηθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Όχι, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω», δήλωσε ο 78χρονος κατά την διάρκεια της εκπομπής Full Measure. «Δεν το φαντάζομαι καθόλου. Πιστεύω ότι θα είναι μέχρι εδώ».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι ελπίζει σε μία επιτυχία στις 5 Νοεμβρίου στις κάλπες των προεδρικών εκλογών.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν παραδέχθηκε ποτέ την ήττα του απέναντι στον Τζο Μπάιντεν το 2020, έχει επανειλημμένως αρνηθεί κατά τους τελευταίους μήνες να δεσμευθεί ότι θα αναγνωρίσει άνευ όρων το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Νοεμβρίου. Στην ίδια συνέντευξη είπε ότι ο πολιτικός του σύμμαχος Έλον Μασκ μπορεί να έχει μεγάλο ρόλο στον Λευκό Οίκο, αν εκλεγεί.

TRUMP INTERVIEW: What role will Elon Musk play in a second Trump Administration? Watch Sunday: https://t.co/1zR7xf8Vn9 pic.twitter.com/zqpFOrueSK

— Full Measure News (@FullMeasureNews) September 21, 2024