ΗΠΑ: Ο Τραμπ αποκάλυψε τι του είπε ο Μπάιντεν μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του – ΒΙΝΤΕΟ

Στην αποκάλυψη τι του είπε ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προέβη ο Νόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μπάιντεν του είπε «είσαι τυχερός δεν γύρισες στα δεξιά σου», αναφερόμενος στη στάση που είχε την ώρα του πυροβολισμού ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, με συνέπεια τον τραυματισμό του στο αυτί.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη στο FOX NEWS και έχοντας τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του κόμματός του, Τζέι Ντι Βανς στο πλευρό του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συζήτηση που είχε με τον Μπάιντεν ως μια «ευχάριστη κουβέντα».

Μάλιστα, ο Βανς επενέβη στην κουβέντα λέγοντας για τον Μπάιντεν ότι «η χώρα θα ήταν τυχερή, αν εκείνος έπρεπε να έχει στρίψει δεξιά», με τον Τραμπ να απαντά «ναι, σε κάποιον βαθμό θα ήταν».

Παράλληλα, ο Τραμπ περιέγραψε ότι η άνθρωποι της ασφάλειάς του ήθελαν να ξαπλώσει σε φορείο για να μεταφερθεί, λόγω του τραυματισμού του. «Δεν ήθελα να ξαπλώσω στο φορείο. Ήθελα να αποχωρήσω όρθιος, γιατί ένιωθα ότι είχα χτυπήσει μόνο στο αυτί μου», είπε και πρόσθεσε ότι «όταν ύψωσα τη γροθιά μου, ήταν η καλύτερη στιγμή της ημέρας».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

JUST IN —

Trump reveals what Biden told him on call after assassination attempt — says he refused to be put on a stretcher

Donald Trump revealed in a newly aired interview what President Biden told him shortly after the Republican presidential nominee survived an assassination… pic.twitter.com/JTIZt1d0bo

— SANTINO (@MichaelSCollura) July 23, 2024