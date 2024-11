ΗΠΑ: Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ τραγουδούν το «God Bless America» – Ο ιδρυτής της Tesla δεν γνώριζε τα λόγια – ΒΙΝΤΕΟ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός του και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο Έλον Μασκ, ανέβηκαν στη σκηνή του Mar-a-Lago χθες το βράδυ (της Τετάρτης) για να ερμηνεύσουν το “God Bless America” μαζί με τον τενόρο Christopher Macchio, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά, καθώς ο Μασκ μάλλον έχασε τα λόγια του, προκαλώντας ποικίλα σχόλια από τους χρήστες του Διαδικτύου.

Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την πανηγυρική νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Ο Τραμπ και ο Μασκ αποφάσισαν να κάνουν έκπληξη στους συμμετέχοντες και ανέβηκαν στην σκηνή πλαισιώνοντας τον τενόρο. Τα τηλέφωνα σηκώθηκαν ψηλά και κατέγραψαν την σκηνή.

Λέγεται ότι ο πρώτος που το μοίρασε στο Διαδίκτυο ήταν η βοηθός του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση ήρθε μόλις μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τον νέο ρόλο του Elon Musk ως επικεφαλής του Υπουργείου για την Κυβερνητική Αποδοτικότητα, μαζί με τον επιχειρηματία Vivek Ramaswamy, ο οποίος επίσης χρηματοδότησε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, όπως και ο Μασκ.

«Μαζί, αυτοί οι δύο θαυμάσιοι Αμερικανοί θα ανοίξουν το δρόμο για την κυβέρνησή μου να διαλύσει την κυβερνητική γραφειοκρατία, να περικόψει τις υπερβολικές ρυθμίσεις, να μειώσει τις σπάταλες δαπάνες και να αναδιαρθρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες – Απαραίτητο για το κίνημα “Σώστε την Αμερική”», ανέφερε ο Τραμπ σε δήλωσή του. Επίσης και κατά τη διάρκεια της νικητήριας ομιλίας του, ο Τραμπ εξήρε τον Μασκ και τον χαρακτήρισε «καταπληκτικό και σούπερ ιδιοφυή τύπο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Mar-a-Lago είναι ένα ιστορικό κτήμα και ιδιωτικό κλαμπ στο Palm Beach της Φλόριντα, ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά χτίστηκε τη δεκαετία του 1920 από την κληρονόμο Marjorie Merriweather Post, η έπαυλη 126 δωματίων εκτείνεται σε 17 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένης της παραθαλάσσιας ιδιοκτησίας.

Ο Τραμπ αγόρασε το Mar-a-Lago το 1985 και αργότερα το μετέτρεψε σε ιδιωτική λέσχη μελών. Γνωστή για την πλούσια αρχιτεκτονική της και την πολυτελή διακόσμησή της, η λέσχη, χρησιμεύει τόσο ως κοινωνικός κόμβος όσο και ως χειμερινή κατοικία του Τραμπ, φιλοξενώντας συχνά πολιτικές εκδηλώσεις, εράνους και συγκεντρώσεις υψηλών προσκεκλημένων.

Στην εκδήλωση για την νίκη του Τραμπ όμως, οι δύο Ρεπουμπλικανοί δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον τενόρο.

President @realDonaldTrump and @elonmusk join @ChrisMacchio in singing God Bless America tonight at Mar-a-Lago 🎶🇺🇸 pic.twitter.com/3wqmA8dLqk

— Margo Martin (@margommartin) November 14, 2024