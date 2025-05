ΗΠΑ: Νεκροί εννέα μετανάστες που τελούσαν υπό κράτηση

Εννέα μετανάστες πέθαναν ενώ τελούσαν υπό κράτηση στις ΗΠΑ αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου, έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ο Τοντ Λάιονς, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν ιδιαίτερη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις μεταναστών.

#TortureCamps #DeathCamps #AbolishICE ICE admits nine people have died in custody this year as it requests more funding https://t.co/hhznfII0V5

— Beth Ⓥirginia Milton (@beth_virginia) May 15, 2025