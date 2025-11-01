ΗΠΑ: Καταρρέει το ομοσπονδιακό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας λόγω της «δημοσιονομικής παράλυσης» του Δημοσίου – Ανίκανες οι περισσότερες Πολιτείες να καλύψουν το κενό

Βασικά ζητήματα διαβίωσης για τις ασθενέστερες οικονομικές τάξεις προκαλεί το συνεχιζόμενο «κλείσιμο» του Δημοσίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters. Για την Ρόμα Χάμοντς από το Τενεσί τα κουπόνια τροφίμων αποτελούν σωτηρία από τότε που ανέλαβε την επιμέλεια των εγγονών της, πριν από πέντε χρόνια.

Η Χάμοντς, 60 ετών, η οποία δεν μπορεί να εργαστεί λόγω σωματικής αναπηρίας, βασίζεται στα 563 δολάρια που λαμβάνει κάθε μήνα από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας για να ταΐσει την τετραμελή οικογένειά της και να πληρώσει άλλους λογαριασμούς, όπως το ενοίκιο, δήλωσε η ίδια στο Reuters.

Ωστόσο, τα επιδόματα του Νοεμβρίου ενδέχεται να μην καταβληθούν από την αμερικανική κυβέρνηση λόγω της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας της. To Τενεσί συγκαταλέγεται στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτειών που έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να πληρώσουν οι ίδιες τη βοήθεια.

Θεωρητικώς το επισιτιστικό πρόγραμμα SNAP, έχει 41 εκατομμύρια δικαιούχους και σήμερα μπορεί να μην καταβληθεί, για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια.

Το πρόγραμμα προσφέρει 8 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα σε Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος σε κάθε πολιτεία.

Κανένα μέτρο για την χρηματοδότηση

Ούτε το Κογκρέσο ούτε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν λάβει μέτρα για τη χρηματοδότηση των επιδομάτων. Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές αποφάνθηκαν την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπλοκάρει τα επιδόματα SNAP του Νοεμβρίου και πρέπει να χρησιμοποιήσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έκτακτα κονδύλια της υπηρεσίας για να τα πληρώσει, απαιτώντας ενημέρωση μέχρι τη Δευτέρα σχετικά με τη συμμόρφωση στις αποφάσεις των δύο δικαστών.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα αντιδράσει στην απόφαση ούτε μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με ένα σχέδιο για την καταβολή των επιδομάτων.

Εν τω μεταξύ, μόνο πέντε πολιτείες, το Ντελαγουέρ, το Νέο Μεξικό, η Λουιζιάνα, η Βιρτζίνια και το Βερμόντ, καθώς και η Περιφέρεια της Κολούμπια, έχουν δηλώσει ότι θα καλύψουν μέρος ή το σύνολο της επισιτιστικής βοήθειας για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε ιστοσελίδες των πολιτειών και δημόσιες δηλώσεις.

Οι υπόλοιπες πολιτείες έχουν δηλώσει ότι δεν θα καλύψουν τα επιδόματα λόγω τεχνικών ή οικονομικών εμποδίων, ή δεν έχουν δώσει καμία εξήγηση.

Το USDA (Υπουργείο Γεωργία των ΗΠΑ) δήλωσε σε ένα σημείωμα της 24ης Οκτωβρίου ότι δεν θα αποζημιώσει τις πολιτείες εάν καλύψουν το κόστος των επιδομάτων. Οι περισσότερες πολιτείες ισοσκελίζουν τους προϋπολογισμούς τους σε ετήσια ή διετή βάση, και η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και άλλους βασικούς πόρους έχει προσθέσει επιπλέον κινδύνους στις οικονομίες των πολιτειών, σύμφωνα με το Pew Charitable Trusts.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου χαρακτήρισε το «κλείσιμο» της κυβέρνησης ως «σημείο καμπής για τους Δημοκρατικούς». Το υπουργείο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς για τη διακοπή της ενίσχυσης, επειδή οι περισσότεροι Δημοκρατικοί έχουν αρνηθεί να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τις δαπάνες, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης για πολλούς Αμερικανούς.

Οι Δημοκρατικοί από την άλλη έχουν επικρίνει το Υπουργείο Γεωργίας για το γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε τα έκτακτα κονδύλιά του, για να χρηματοδοτήσει εν μέρει τις παροχές.