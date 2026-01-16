ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ ανοικτά του Όρεγκον

Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του GFZ, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές παράκτιες περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί ή εκτεταμένες ζημιές.

6.0 earthquake – off the coast of Oregon. Jan 16 3:25:52 UTC (6m ago, depth 7.2 km)https://t.co/zj1EwH7LJE pic.twitter.com/6NvZeKt2cX — Earthquakes (@NewEarthquake) January 16, 2026

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την περιοχή για πιθανούς μετασεισμούς και τυχόν επιπτώσεις στις παράκτιες κοινότητες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Πηγή: Reuters