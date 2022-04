ΗΠΑ: Έναν 62χρονο αναζητούν οι Αρχές για την επίθεση στο μετρό του Μπρούκλιν – Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Tα στοιχεία και τη φωτογραφία του 62χρονου ο οποίος για την ώρα θεωρείται «πρόσωπο ενδιαφέροντος» για την επίθεση στο Μετρό του Μπρούκλιν στις ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης που άφησε πίσω της 29 τραυματίες – ορισμένοι εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση – έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

Πρόκειται για τον Φρανκ Τζέιμς για τον οποίο η αστυνομία αναζητά περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία καθώς ο δράστης της επίθεσης στο Μετρό της Νέας Υόρκης παραμένει ασύλληπτος.

Κατά πληροφορίες ο 62χρονος Τζέιμς είχε νοικιάσει ένα φορτηγάκι στην Φιλαδέλφεια τα κλειδιά του οποίου εντοπίστηκαν στο σημείο της επίθεσης.

Ο Τζέιμς φαίνεται να έχει δημοσιεύσει δεκάδες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια — με μακροσκελείς ατάκες στις οποίες εξέφραζε μια σειρά από σκληρά φανατικές απόψεις και, πιο πρόσφατα, επέκρινε τις πολιτικές του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη και αποκάλυψε ότι οι κάμερες παρακολούθησης στον σταθμό του μετρό Sunset Park δεν λειτουργούσαν τη στιγμή της επίθεσης.

#Breaking : First Video from location

Multiple people shot, at least 13 injured in Brooklyn subway station, ‘undetonated devices’ found, FDNY officials say #BrooklynAttack #BrooklynSubway #TerrorAttack pic.twitter.com/aQDy25yzuj

— MannSajak (@mannsajak) April 12, 2022