ΗΠΑ: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στο Χιούστον

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Νεκρή είναι μία γυναίκα 48 ετών και άλλο ένα άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης ήταν ο 55χρονος σύζυγός της που διέφυγε. Οι αρχές πιστεύουν ότι αφορμή ήταν κάποιος καβγάς ανάμεσα στο ανδρόγυνο που ήταν σε διάσταση.

Two women were killed, and two men were injured in the shooting on Sunday. Authorities shared more details about the case. https://t.co/4XTpOLmTvE

