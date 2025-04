ΗΠΑ: Δύο νεκροί από την πρωτοφανή κακοκαιρία στην Οκλαχόμα – Προειδοποίηση για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Μία γυναίκα και ένα 12χρονο αγόρι έχασαν τη ζωή τους στην Οκλαχόμα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τα νερά πλημμύρας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία σήμερα. Έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες έπληξαν μεγάλες περιοχές των νότιων και νοτιοδυτικών ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο.

In Moore, Oklahoma, heavy rainfall caused flooding that swept 2 vehicles off a road, killing 2 people—an adult female & a 12-year-old child—whose bodies were found outside 1 vehicle, said Moore Police spokesperson Clint Byley. First responders searched for 2 people in a Jeep; 3… pic.twitter.com/dQGsx5wjud

«Επρόκειτο για ιστορική κακοκαιρία, που επηρέασε τους δρόμους και προκάλεσε δεκάδες περιστατικά πλημμυρών» ανέφερε η αστυνομία του Μουρ, μιας πόλης που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την Οκλαχόμα Σίτι. «Ένα όχημα ξέφυγε από το οδόστρωμα και παρασύρθηκε κάτω από μια γέφυρα. Όλοι οι επιβαίνοντες, εκτός από δύο, διασώθηκαν. Με μεγάλη μας λύπη αναφέρουμε ότι μια ενήλικη γυναίκα και ένα αγόρι 12 ετών βρέθηκαν αργότερα νεκροί», πρόσθεσε.

🚨VICTIMS IDENTIFIED🚨

It is with great sadness that we release the identity of the two victims in last night’s severe weather event. The bodies of 12-year-old Rivers Bond and 44-year-old Erika Lott were located near the scene at SE 12 and Eastern. pic.twitter.com/3drjDOJyFy

— Moore Police Dept. (@MoorePolice) April 20, 2025