ΗΠΑ: Διακοπή πτήσεων της United Airlines σε πολλά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

Enikos Newsroom

διεθνή

UINITED ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA) ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/8) ότι επέβαλε προσωρινή καθήλωση (ground stop) για τις πτήσεις της United Airlines σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας, λόγω τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπισε η αεροπορική εταιρεία.

Η ίδια η United Airlines επιβεβαίωσε το πρόβλημα, αναφέροντας ότι οι τεχνικές της ομάδες εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης και την επανεκκίνηση των πτήσεων το συντομότερο δυνατόν.

«Λόγω τεχνικού ζητήματος, κρατάμε τις πτήσεις της United στον τόπο αναχώρησης τους», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τη φύση της τεχνικής βλάβης ή το χρονικό διάστημα που αναμένεται να παραμείνουν καθηλωμένα τα αεροσκάφη.

