ΗΠΑ: Διακοπή πτήσεων της United Airlines σε πολλά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA) ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/8) ότι επέβαλε προσωρινή καθήλωση (ground stop) για τις πτήσεις της United Airlines σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας, λόγω τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπισε η αεροπορική εταιρεία.

Airport alert. United Airlines with major tech issues. No United flights happening this evening at Newark AND all other airports. pic.twitter.com/K4NNb5Q4c7 — John Davitt (@johndavittontv) August 7, 2025

Η ίδια η United Airlines επιβεβαίωσε το πρόβλημα, αναφέροντας ότι οι τεχνικές της ομάδες εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης και την επανεκκίνηση των πτήσεων το συντομότερο δυνατόν.

«Λόγω τεχνικού ζητήματος, κρατάμε τις πτήσεις της United στον τόπο αναχώρησης τους», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

RIGHT NOW: I’m tracking a system outage that’s affecting United Airlines— Hundreds of flights have been delayed as result, many are not taking off@KHQLocalNews https://t.co/Ic0DLXYdpz — Bradley Warren (@bradmwarren) August 7, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τη φύση της τεχνικής βλάβης ή το χρονικό διάστημα που αναμένεται να παραμείνουν καθηλωμένα τα αεροσκάφη.