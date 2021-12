ΗΠΑ: Αστυνομικός σκότωσε με εννέα σφαίρες πολίτη σε αναπηρικό αμαξίδιο – Σοκάρει το βίντεο

Ένας αστυνομικός στο Τούσον της Αριζόνας των ΗΠΑ σκότωσε με εννέα σφαίρες έναν 61χρονο άνδρα, ύποπτο για κλοπή από κατάστημα, ο οποίος κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο και αρνήθηκε να σταματήσει.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Τούσον, που έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο της τραγωδίας, είπε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία απόλυσης του αστυνομικού, Ράιαν Ρέμινγκτον. Ο τελευταίος δεν ήταν σε υπηρεσία όταν πυροβόλησε τον άνδρα, το βράδυ της Δευτέρας, αλλά εργαζόταν ως φύλακας στο σουπερμάρκετ όπου φέρεται να έγινε η κλοπή.

Ο αστυνομικός διευθυντής Κρις Μάγκνους δήλωσε «πολύ ταραγμένος» από τις πράξεις του υφισταμένου του. «Η χρήση φονικής βίας κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάντος είναι ξεκάθαρη παράβαση των κανονισμών της υπηρεσίας μας», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές.

Το βράδυ της Δευτέρας, ένας υπάλληλος του σουπερμάρκετ Walmart στο Τούσον είπε στον αστυνομικό Ράιαν Ρέμινγκτον ότι ένα άτομο που κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο είχε κλέψει ένα κουτί με εργαλεία. Ο υπάλληλος είπε ότι ζήτησε την απόδειξη αγοράς από τον 61χρονο Ρίτσαρντ Λι Ρίτσαρντς αλλά εκείνος τράβηξε μαχαίρι φωνάζοντας «Να η απόδειξή σου» και κατευθύνθηκε προς την έξοδο.

Ο Ρέμινγκτον ζήτησε πολλές φορές από τον Ρίτσαρντς να σταματήσει και να πετάξει το μαχαίρι, όμως ο άνδρας τον αγνόησε, βγήκε από το σουπερμάρκετ και, διασχίζοντας το πάρκινγκ, κατευθύνθηκε σε ένα κατάστημα σιδηρικών.

Σύμφωνα με τον Μάγκνους, ο Ρέμινγκτον, μαζί με έναν άλλο αστυνομικό που έφτασε στο μεταξύ στο σημείο, διέταξε τον ύποπτο να μην μπει στο μαγαζί. Όταν ο Ρίτσαρντς δεν σταμάτησε, τον πυροβόλησε εννέα φορές, στην πλάτη και στα πλευρά.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού, ο Μάικλ Στόρι, υποστηρίζει ότι ο πελάτης του προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση αλλά η στάση του θύματος «δεν του άφησε άλλη επιλογή» από το να χρησιμοποιήσει το όπλο του.

