ΗΠΑ: Άγρια δολοφονία γνωστού ράπερ στη φυλακή – Τον μαχαίρωσαν στο ντους

Άγρια δολοφονημένος βρέθηκε ο ράπερ MoneySign σε φυλακή της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ.

Ο ανερχόμενος ράπερ μαχαιρώθηκε θανάσιμα στον λαιμό, σε ένα ντους των φυλακών. Σύμφωνα με τη “New York Post” είχε γίνει διάσημος για το κομμάτι του “Back to the Bag”. Τα τραύματα συγκλίνουν σε ανθρωποκτονία, σύμφωνα με το Τμήμα Σωφρονισμού και Αποκατάστασης της Καλιφόρνια. Κρίθηκε αγνοούμενος ύστερα από καταμέτρηση που γίνεται στους κρατουμένους, το βράδυ της Τρίτης λίγο πριν από τις 10 μ.μ. Λίγες στιγμές αργότερα, βρέθηκε στο πάτωμα ενός ντους με τραύματα από μαχαίρι. Το προσωπικό έδωσε μάχη για να τον κρατήσει ζωντανό στο ιατρικό κέντρο των φυλακών, χωρίς επιτυχία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MoneySign Suede (@moneysignsuede)

Ο Τζέιμι Μπρουγάδα Βαλντέζ, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του ράπερ, εξέτιε ποινή 32 μηνών για δύο καταδικαστικές αποφάσεις που σχετίζονται με όπλα και βρισκόταν στον πέμπτο μήνα φυλάκισής του. Από την στιγμή του θανάτου του, το Τμήμα Σωφρονιστικών Σωμάτων και Αποκατάστασης της Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι η φυλακή περιορίζει τη μετακίνηση άλλων κρατουμένων.

Ο MoneySign είχε πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές στο Youtube και περισσότερους από 87.000 συνδρομητές.