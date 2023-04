Αντζελίνα Τζολί: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον γιο της Μάντοξ στον Λευκό Οίκο

Στην Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα στον Λευκό Οίκο βρέθηκε η Αντζελίνα Τζολί με τον πρωτότοκο γιό της Μάντοξ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η πρώτη κυρία φιλοξένησαν τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γεόλ και την σύζυγό του Κιμ Κέον Χι, για τον εορτασμό της 70ης επετείου της συμμαχίας των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα. Η σταρ του Χόλυγουντ συνοδευόμενη από τον γιό της παρευρέθηκαν στο επίσημο δείπνο.

