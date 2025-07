Ηνωμένο Βασίλειο: Ψήφο από 16 ετών προωθεί η κυβέρνηση Στάρμερ

Η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει να αυξήσει την προσέλευση των ψηφοφόρων και να δώσει φωνή στους νέους ανακοινώνοντας μια μεταρρύθμιση για την ηλικία ψήφου – μείωσή της από 18 σε 16 –, η οποία θα ισχύει σε όλες τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

«Οι νέοι ήδη συμβάλλουν στην κοινωνία μέσω της εργασίας, των φόρων και της στρατιωτικής θητείας. Είναι σωστό να έχουν λόγο στα ζητήματα που τους επηρεάζουν», δήλωσε η Βρετανίδα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ, στο X την Πέμπτη 17 Ιουλίου.

Today we’re delivering on our promise to give 16 and 17 year olds the right to vote.

Young people already contribute to society by working, paying taxes and serving in the military. It’s only right they can have a say on the issues that affect them. #VotesAt16

— Angela Rayner (@AngelaRayner) July 17, 2025