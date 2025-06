Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια αφού κρίθηκε ένοχο για προγαμιαίο σεξ – Δέχτηκαν 100 βουρδουλιές ο καθένας – Σκληρές εικόνες

Ένα ζευγάρι στην Ινδονησία μαστιγώθηκε δημόσια 100 φορές ο καθένας, αφού κρίθηκαν ένοχοι για σεξουαλικές πράξεις εκτός γάμου από δικαστήριο που λειτουργεί βάσει αυστηρού ισλαμικού νόμου.

even the guy doing the whipping is ashamed , covering his face ? 100 lashes each for unmarried sex: Couple are flogged in front of a crowd as part of Sharia law punishment in Indonesia pic.twitter.com/Ko65W9S028

Ο άνδρας και η γυναίκα στέκονταν μπροστά σε ένα πλήθος στη συντηρητική επαρχία Άτσεχ της χώρας, καθώς τιμωρούνταν βάναυσα. Οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενός άγαμου ζευγαριού είναι παράνομες στην Άτσεχ – η οποία είναι η μόνη περιοχή που εφαρμόζει τον νόμο της Σαρία στην Ινδονησία και η μόνη περιοχή όπου λαμβάνουν χώρα μαστιγώσεις.

Η Ινδονησία απαγόρευσε το σεξ εκτός γάμου στον τελευταίο ποινικό της κώδικα το 2022, αλλά ο νόμος αυτός δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το επόμενο έτος.

Το ζευγάρι μαστιγώθηκε, όντας μεταξύ ενός συνόλου 10 ατόμων που κατηγορήθηκε για διάφορα αδικήματα, με ένα μπαστούνι από μπαμπού, καθώς ένα μικρό πλήθος παρακολουθούσε σε ένα πάρκο στην πρωτεύουσα της επαρχίας Μπάντα Άτσεχ. Μάλιστα, η ύποπτη για προγαμιαίο σεξ μαστιγώθηκε από μια γυναίκα, σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρισκόταν στο σημείο.

In Indonesia you get 100 lashes for adultery and 50 for for drinking alcohol.

Τρεις άλλοι ύποπτοι δέχτηκαν συνολικά 49 χτυπήματα με μαστίγιο για φερόμενη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και κατανάλωση αλκοόλ.

«Σήμερα εφαρμόζουμε την τιμωρία με μαστίγωμα σε δράστες μοιχείας, κατανάλωσης αλκοόλ και διαδικτυακού τζόγου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Μπάντα Άτσεχ, Ιλίζα Σααντουντίν Ντζαμάλ. «Αυτό γίνεται ένα ηθικό μάθημα για την κοινότητα στο σύνολό της. Αυτή η τιμωρία με μαστίγωμα γίνεται πύλη προς τη μετάνοια για αυτούς», είπε.

Οι ιατρικές υπηρεσίες ήταν σε ετοιμότητα για όλους τους καταδικασθέντες. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει την τιμωρία ως υπερβολικά αυστηρή.

Ωστόσο, η επιβολή ξυλοδαρμού διατηρεί ισχυρή υποστήριξη στον πληθυσμό της πόλης ως κοινή τιμωρία για μια σειρά αδικημάτων, όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ και η μοιχεία.

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο, δύο άνδρες μαστιγώθηκαν δημόσια περισσότερες από 150 φορές, αφού κρίθηκαν ένοχοι για σεξουαλικές σχέσεις. Το ομοφυλοφιλικό σεξ είναι παράνομο στην Άτσεχ.

Η περιοχή άρχισε να χρησιμοποιεί τον θρησκευτικό νόμο αφότου της παραχωρήθηκε ειδική αυτονομία το 2001, μια προσπάθεια της κεντρικής κυβέρνησης να καταστείλει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.

In the Indonesian province of Aceh, women are publicly flogged and caned if they are accused of ‘Public Displays of Affection’ or accused of having sex before marriage.

This woman received 22 lashes for ‘public displays of affection’ and collapsed afterwards. pic.twitter.com/KEiuzXL1Od

— Oli London (@OliLondonTV) December 4, 2023